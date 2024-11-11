Який розмір соціальної пенсії у 2024 році та кому її призначають

Для виходу на пенсію необхідно набрати достатню кількість страхового стажу. Втім, якщо людина не встигла цього зробити, їй буде призначена соціальна пенсія.

Як визначається розмір соціальної пенсії

Розмір цієї пенсії встановлюється індивідуально. Вона дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім’ї за останні шість місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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При цьому максимальна сума соціальної пенсії не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень.

Нагадаємо! З 1 січня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривню.

Ця пенсія призначається виключно за особистим зверненням громадянина, який повинен подати заяву та пакет документів до місцевого відділу соціального захисту населення.

Який стаж треба у 2024 році

Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 2024 році залежить від віку:

для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – щонайменше 21 рік стажу;

у 65 років – щонайменше 15 років стажу.

До слова! Вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію в 60 та 63 роки будуть поступово зростати до 2028 року.