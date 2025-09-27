Як пенсіонеру уникнути оплати за доставку газу?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пояснює: вартість розподілу газу нараховується всім споживачам без винятку, передає 24 Канал.

Це стосується також й пенсіонерів, незалежно від того, чи вони фактично користуються газом. Отже, жодних спеціальних пільг для літніх людей не передбачено.

Зауважте! Єдиний спосіб не сплачувати за доставку у 2025 році – лише повне відключення від газових мереж.

Щоб відключитися від газових мереж, необхідно звернутися до свого оператора газорозподільної системи із відповідною заявою. Після цього фахівці проводять технічне відключення. Як правило, це встановлення пломби або спеціальної заглушки на трубопроводі.

Як нараховується плата за доставку газу?

Як нагадують у Київгазі, важливо розуміти, що плата за доставку газу не залежить від фактичного споживання.

Вона розраховується та нараховується автоматично всім абонентам, які підключені до мережі, навіть якщо вони взагалі не користуються газом. Це правило поширюється й на пенсіонерів.

