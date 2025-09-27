Как пенсионеру избежать оплаты за доставку газа?
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объясняет: стоимость распределения газа начисляется всем потребителям без исключения, передает 24 Канал.
Это касается также и пенсионеров, независимо от того, или они фактически пользуются газом. Так что, никаких специальных льгот для пожилых людей не предусмотрено.
Обратите внимание! Единственный способ не платить за доставку в 2025 году – только полное отключение от газовых сетей.
Чтобы отключиться от газовых сетей, необходимо обратиться к своему оператору газораспределительной системы с соответствующим заявлением. После этого специалисты проводят техническое отключение. Как правило, это установка пломбы или специальной заглушки на трубопроводе.
Как начисляется плата за доставку газа?
Как напоминают в Киевгазе, важно понимать, что плата за доставку газа не зависит от фактического потребления.
Она рассчитывается и начисляется автоматически всем абонентам, которые подключены к сети, даже если они вообще не пользуются газом. Это правило распространяется и на пенсионеров.
Что еще известно о коммунальных услугах в Украине: коротко о главном
Если украинцы не передают показатели газового счетчика ежемесячно до 5 числа, в платежках от "Нафтогаза" могут появляться завышенные суммы.
В то же время уже с 1 октября 2025 года для домохозяйств с электрическим отоплением вводятся специальные тарифы: 2,64 гривны за киловатт-час в пределах 2000 киловатт-часов и 4,32 гривны за киловатт-час сверх этого лимита.
Кроме того, в сентябре часть украинских семей получила меньшие субсидии из-за планового перерасчета, который осуществил Пенсионный фонд.