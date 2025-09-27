Как пенсионеру избежать оплаты за доставку газа?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объясняет: стоимость распределения газа начисляется всем потребителям без исключения, передает 24 Канал.

Интересно Тарифы в октябре: сколько украинцы будут платить за свет

Это касается также и пенсионеров, независимо от того, или они фактически пользуются газом. Так что, никаких специальных льгот для пожилых людей не предусмотрено.

Обратите внимание! Единственный способ не платить за доставку в 2025 году – только полное отключение от газовых сетей.

Чтобы отключиться от газовых сетей, необходимо обратиться к своему оператору газораспределительной системы с соответствующим заявлением. После этого специалисты проводят техническое отключение. Как правило, это установка пломбы или специальной заглушки на трубопроводе.

Как начисляется плата за доставку газа?

Как напоминают в Киевгазе, важно понимать, что плата за доставку газа не зависит от фактического потребления.

Она рассчитывается и начисляется автоматически всем абонентам, которые подключены к сети, даже если они вообще не пользуются газом. Это правило распространяется и на пенсионеров.

Что еще известно о коммунальных услугах в Украине: коротко о главном