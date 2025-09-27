back button
укррус
Экономика Соцвыплаты Освобождаются ли пенсионеры от оплаты за доставку газа
time for reading6 мин

Освобождаются ли пенсионеры от оплаты за доставку газа

Екатерина Добровольская
Основные тезисы
  • Пенсионеры не освобождаются от оплаты за доставку газа.
  • Законодательством не предусмотрено льгот для пенсионеров по оплате доставки газа.
Могут ли пенсионеры не платить за доставку газа
Могут ли пенсионеры не платить за доставку газа / Фото Pexels

Рост тарифов на коммунальные услуги делает счета все более обременительными для пожилых людей. Могут ли пенсионеры не платить за доставку газа, читайте далее.

Как пенсионеру избежать оплаты за доставку газа?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объясняет: стоимость распределения газа начисляется всем потребителям без исключения, передает 24 Канал.

Интересно Тарифы в октябре: сколько украинцы будут платить за свет

Это касается также и пенсионеров, независимо от того, или они фактически пользуются газом. Так что, никаких специальных льгот для пожилых людей не предусмотрено.

Обратите внимание! Единственный способ не платить за доставку в 2025 году – только полное отключение от газовых сетей.

Чтобы отключиться от газовых сетей, необходимо обратиться к своему оператору газораспределительной системы с соответствующим заявлением. После этого специалисты проводят техническое отключение. Как правило, это установка пломбы или специальной заглушки на трубопроводе.

Как начисляется плата за доставку газа?

Как напоминают в Киевгазе, важно понимать, что плата за доставку газа не зависит от фактического потребления.

Она рассчитывается и начисляется автоматически всем абонентам, которые подключены к сети, даже если они вообще не пользуются газом. Это правило распространяется и на пенсионеров.

Что еще известно о коммунальных услугах в Украине: коротко о главном

  • Если украинцы не передают показатели газового счетчика ежемесячно до 5 числа, в платежках от "Нафтогаза" могут появляться завышенные суммы.

  • В то же время уже с 1 октября 2025 года для домохозяйств с электрическим отоплением вводятся специальные тарифы: 2,64 гривны за киловатт-час в пределах 2000 киловатт-часов и 4,32 гривны за киловатт-час сверх этого лимита.

  • Кроме того, в сентябре часть украинских семей получила меньшие субсидии из-за планового перерасчета, который осуществил Пенсионный фонд.