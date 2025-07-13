Для яких пенсіонерів діє пільга на комунальні послуги: список відповідних професій

Деякі пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги. Це їм може покрити пільга, яка може бути у розмірі 100% від вартості комунальних послуг. Однак для цього потрібно мати відповідну професійну спеціалізацію.

Які професії пенсіонерів впливають на пільгу?

Відомо, що крім оплати комунальних послуг пенсіонери ще можуть скористатися правом на купівлю твердого пічного палива та скрапленого газу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до умов, пільгою можуть скористатися пенсіонери, які проживають у сільській місцевості і працювали колись за такою спеціальністю:

педагогічний працівник,

працівник медицини,

фармацевт,

фахівець із захисту рослин,

бібліотекар,

працівник музею,

працівник закладу культури, освіти державної чи комунальної форми власності,

працівник сфери культури.

Відтак, ці пенсіонери можуть подати заявку на отримання пільги у сервісному центрі ПФУ, через представника органу самоврядування або онлайн.

Для цього потрібно підготувати довідку, що підтверджує проживання у сільській місцевості, й документ, який засвідчує право на пільгу.

Зверніть увагу! Пільга надається у випадку, якщо за останні пів року середній дохід сім'ї за місяця у розрахунку на одну людину не перевищує 3 760 гривень.