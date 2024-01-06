Надбавки майже 300 гривень: хто з пенсіонерів може їх отримати

Зі зростанням прожиткового мінімуму у 2024 році зросли пенсії та деякі надбавки до них. Певна категорія пенсіонерів має змогу отримувати додаткових 292 гривні до основних виплат.

Хто може мати більшу надбавку

У 2024 році розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зріс до 2361 гривні, тоді як прожитковий мінімум на місяць для однієї особи тепер становить 2920 гривень.

Читайте також Кому з пенсіонерів чекати на підвищення виплат з 1 січня

Внаслідок цього збільшився розмір надбавки для людей, які мають статус почесного донора, адже вона складає 10% від прожиткового мінімуму.

Особи, яким надано статус Почесного донора України, мають право на одержання надбавки до пенсії в розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць,

— йдеться в Законі про донорство крові.

Це означає, що зараз пенсіонери зі статусом Почесного донора можуть отримати 292 гривні надбавки до пенсії.

Інші надбавки до пенсії

! Статус Почесного донора України можуть отримати громадяни, які безоплатно здали: 40 доз цільної крові; 40 доз компонентів крові, заготованих методом аферезу (тромбоцити, лейкоцити, еритроцити); або 60 доз плазми.

Серед інших надбавок, які можуть отримувати пенсіонери в Україні:

Надбавки за віком. Пенсіонери отримують додаткові суми до пенсії в залежності від віку.

Наприклад, особи віком від 70 до 74 років отримують щомісячно 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, від 80 років і більше — 570 гривень. Ця надбавка автоматично додається до загальної суми пенсії.

Надбавки за дітей. Пенсіонери, які доглядають дітей віком до 18 років, можуть отримувати додаткову надбавку в розмірі 150 гривень за кожну дитину.

Ця надбавка виплачується додатково до інших видів пенсій і не призначається автоматично, потрібно звертатися у відділення Пенсійного фонду.

Надбавки за надмірний стаж. Пенсіонери можуть отримувати надбавку за кожний повний рік страхового стажу, який перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Розмір цієї надбавки становить 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% прожиткового мінімуму для осіб з обмеженими можливостями. Максимальна надбавка за 1 додатковий рік стажу становить 20,9 гривень.

Надбавка самотнім пенсіонерам, які потребують догляду. Пенсіонери, які досягли 80 років і більше, проживають самостійно і потребують постійного стороннього догляду за здоров'ям, можуть отримувати цю надбавку до пенсії за віком.

Але ця надбавка не нараховується, якщо пенсіонер вже отримує інші види надбавок, наприклад, за інвалідністю.