Кто может иметь большую надбавку

В 2024 году размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц вырос до 2 361 гривны, тогда как прожиточный минимум в месяц для одного человека теперь составляет 2 920 гривен.

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В результате увеличился размер надбавки для людей, имеющих статус почетного донора, ведь он составляет 10% от прожиточного минимума.

Лица, которым предоставлен статус Почетного донора Украины, имеют право на получение надбавки к пенсии в размере 10% утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц,

— говорится в Законе о донорстве крови.

Это значит, что сейчас пенсионеры со статусом Почётного донора могут получить 292 гривны надбавки к пенсии.

Справка! Статус Почетного донора Украины могут получить граждане, безвозмездно сдавшие: 40 доз цельной крови; 40 доз компонентов крови, заготовленных методом афереза (тромбоциты, лейкоциты, эритроциты); или 60 доз плазмы.

Остальные надбавки к пенсии

Среди других надбавок, которые могут получать пенсионеры в Украине:

Прибавки по возрасту. Пенсионеры получают дополнительные суммы к пенсии в зависимости от возраста.

Например, лица в возрасте от 70 до 74 лет получают ежемесячно 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, от 80 лет и больше – 570 гривен. Эта прибавка автоматически добавляется в общую сумму пенсии.

Прибавки за детей. Пенсионеры, которые ухаживают за детьми до 18 лет, могут получать дополнительную надбавку в размере 150 гривен за каждого ребенка.

Эта надбавка выплачивается дополнительно другим видам пенсий и не назначается автоматически, нужно обращаться в отделение Пенсионного фонда.

Прибавки за чрезмерный стаж. Пенсионеры могут получать надбавку за каждый полный год страхового стажа. превышает 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Размер этой надбавки составляет 1% от размера пенсии, но не более 1% прожиточного минимума для лиц с ограниченными возможностями. Максимальная прибавка за 1 дополнительный год стажа составляет 20,9 гривен.

Надбавка одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе. Пенсионеры, достигшие 80 лет и больше, проживающие самостоятельно и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе за здоровьем, могут получать эту надбавку к пенсии по возрасту.

Но эта надбавка не начисляется, если пенсионер уже получает другие виды надбавок, например по инвалидности.