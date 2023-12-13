Прибавки за возраст

Один из видов доплат, которые могут получать пенсионеры, — это доплаты по возрасту. То есть после достижения определенного возраста человек может дополнительно получать определенную сумму.

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Исключением в этой категории только те, у кого пенсия превышает 10 340,35 гривны.

Размер надбавок по возрасту:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включают ежемесячно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Эта прибавка автоматически добавляется в общую сумму пенсии. Размер доплаты изменяется в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста.

Прибавки за детей

Эту доплату получают пенсионеры, которые ухаживают за детьми до 18 лет. На каждого ребенка доплачивают по 150 гривен, дополнительно к пенсиям по возрасту, инвалидности и за выслугу лет.

Эта надбавка не назначается автоматически, поэтому за ней следует обращаться в отделение Пенсионного фонда по месту получения пенсии. Для этого нужно добавить документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

Прибавки за чрезмерный стаж

За каждый полный год страхового стажа, превышающего 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается на 1% от размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В настоящее время такой минимум составляет 2093 гривны. Выходит, что максимальный размер доплаты — 20,9 гривны за 1 дополнительный год стажа. То есть, условно, через 10 лет дополнительного стажа, надбавка будет составлять 209 гривен.

После повышения прожиточного минимума в 2024 году соответственно возрастут и выплаты за сверхурочный стаж с 20,9 до 23,6 гривны за каждый дополнительный год.

Доплата за донорство

Если у пенсионера статус Почетного донора, то имеет право на надбавку в размере 10% от общего прожиточного минимума. В 2023 году эта сумма составляет 2580 гривен. То есть сейчас такая прибавка к пенсии равняется 258 гривнам.

Эта сумма прилагается к основным выплатам пенсионера и изменяется в соответствии с прожиточным минимумом.

Приобрести статус почетного донора в Украине можно, если сдать бесплатно 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Надбавка одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе

Для получения такой надбавки к пенсии граждане должны отвечать следующим критериям:

достичь 80 лет и старше;

проживать самостоятельно;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Этот вид доплаты не начисляется, если у человека уже есть определенные надбавки, например, по инвалидности.

Заметьте ! А необходимость постороннего ухода должна быть подтверждена документально по заключению врача.

Размер такой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. То есть в 2023 году эта сумма составляет 837 гривен. Уже со следующего года она составит 944,4 гривны.