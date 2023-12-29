Кому увеличат пенсию с 1 января

С начала года должна вырасти минимальная заработная плата до 7 100 гривен соответственно увеличится и пенсия. Прожиточный минимум также повысится.

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С 1 января минимальная пенсия вырастет с 2 093 до 2 361 гривны. Также увеличатся выплаты пенсионеров, получивших полный стаж и при этом достигших 65 лет. Они будут получать минимум 2 840 гривен.

В течение 2023 года правительство выделило на пенсионные выплаты 678,5 миллиарда гривен. Средний размер пенсий составил 5 350 гривен.

Обратите внимание! Надбавки к пенсии, которые назначаются почетным донорам Украины, увеличатся, в соответствии с ростом прожиточного минимума, с 258,9 до 292 гривен.

Какие пенсии получают украинцы сейчас

Основной перерасчет пенсий планируется в марте. Однако на своевременность проведения индексации будут влиять внешние обстоятельства, в частности ситуация на фронте и своевременность поступления международной денежной помощи.

Наибольшее количество пенсионеров – 29,5% имеют сейчас от 2 001 до 3 000 гривен, наименьшее – 0,6% – до 2 000 гривен. Остальные получают следующие средства: