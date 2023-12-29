Кому збільшать пенсію з 1 січня

З початку року має вирости мінімальна заробітна плата до 7 100 гривень, відповідно збільшиться і пенсія. Прожитковий мінімум також підвищиться.

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З 1 січня мінімальна пенсія зросте з 2 093 до 2 361 гривні. Також збільшаться виплати пенсіонерів, які отримали повний стаж і при цьому досягли 65 років. Вони отримуватимуть щонайменше 2 840 гривень.

Протягом 2023 року уряд виділив на пенсійні виплати 678,5 мільярдів гривень. Середній розмір пенсій сягнув показника 5 350 гривень.

Зверніть увагу! Надбавки до пенсії, які призначаються почесним донорам України збільшаться, відповідно до зростання прожиткового мінімуму, з 258,9 до 292 гривень.

Які пенсії отримують українці зараз

Основний перерахунок пенсій планується у березні. Однак, на вчасність проведення індексації впливатимуть зовнішні обставини, зокрема ситуація на фронті та вчасність надходження міжнародної грошової допомоги.

Найбільша кількість пенсіонерів – 29,5% мають зараз від 2 001 до 3 000 гривень, найменша – 0,6% – до 2 000 гривень. Інші отримують такі кошти: