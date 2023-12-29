Кому збільшать пенсію з 1 січня
З початку року має вирости мінімальна заробітна плата до 7 100 гривень, відповідно збільшиться і пенсія. Прожитковий мінімум також підвищиться.
Читайте також Зміни для громадян та бізнесу: НБУ помʼякшує обмеження
З 1 січня мінімальна пенсія зросте з 2 093 до 2 361 гривні. Також збільшаться виплати пенсіонерів, які отримали повний стаж і при цьому досягли 65 років. Вони отримуватимуть щонайменше 2 840 гривень.
Протягом 2023 року уряд виділив на пенсійні виплати 678,5 мільярдів гривень. Середній розмір пенсій сягнув показника 5 350 гривень.
Які пенсії отримують українці зараз
Основний перерахунок пенсій планується у березні. Однак, на вчасність проведення індексації впливатимуть зовнішні обставини, зокрема ситуація на фронті та вчасність надходження міжнародної грошової допомоги.
Найбільша кількість пенсіонерів – 29,5% мають зараз від 2 001 до 3 000 гривень, найменша – 0,6% – до 2 000 гривень. Інші отримують такі кошти:
- 10,4% – більш як 10 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.