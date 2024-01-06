Хто може мати більшу надбавку

У 2024 році розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зріс до 2361 гривні, тоді як прожитковий мінімум на місяць для однієї особи тепер становить 2920 гривень.

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Внаслідок цього збільшився розмір надбавки для людей, які мають статус почесного донора, адже вона складає 10% від прожиткового мінімуму.

Особи, яким надано статус Почесного донора України, мають право на одержання надбавки до пенсії в розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць,

— йдеться в Законі про донорство крові.

Це означає, що зараз пенсіонери зі статусом Почесного донора можуть отримати 292 гривні надбавки до пенсії.

Довідково! Статус Почесного донора України можуть отримати громадяни, які безоплатно здали: 40 доз цільної крові; 40 доз компонентів крові, заготованих методом аферезу (тромбоцити, лейкоцити, еритроцити); або 60 доз плазми.

Інші надбавки до пенсії

Серед інших надбавок, які можуть отримувати пенсіонери в Україні:

Надбавки за віком. Пенсіонери отримують додаткові суми до пенсії в залежності від віку.

Наприклад, особи віком від 70 до 74 років отримують щомісячно 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, від 80 років і більше — 570 гривень. Ця надбавка автоматично додається до загальної суми пенсії.

Надбавки за дітей. Пенсіонери, які доглядають дітей віком до 18 років, можуть отримувати додаткову надбавку в розмірі 150 гривень за кожну дитину.

Ця надбавка виплачується додатково до інших видів пенсій і не призначається автоматично, потрібно звертатися у відділення Пенсійного фонду.

Надбавки за надмірний стаж. Пенсіонери можуть отримувати надбавку за кожний повний рік страхового стажу, який перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Розмір цієї надбавки становить 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% прожиткового мінімуму для осіб з обмеженими можливостями. Максимальна надбавка за 1 додатковий рік стажу становить 20,9 гривень.

Надбавка самотнім пенсіонерам, які потребують догляду. Пенсіонери, які досягли 80 років і більше, проживають самостійно і потребують постійного стороннього догляду за здоров'ям, можуть отримувати цю надбавку до пенсії за віком.

Але ця надбавка не нараховується, якщо пенсіонер вже отримує інші види надбавок, наприклад, за інвалідністю.