Хто з пенсіонерів майте пройти ідентифікацію до кінця року
Усі пенсіонери зобов'язані проходити ідентифікацію. Останні декілька років частина осіб була звільнена від цієї процедури.
Чому можуть скасувати пенсію у листопаді
Якщо особа своєчасно не проходить ідентифікацію, її виплати можуть заморожувати. Тобто, кошти утримуються на пенсійних рахунках, поки не будуть з'ясовані усі обставини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Економіка Канади зупинилася: чому ВВП країни більше не зростає
Раніше більшість громадян не відчували проходження ідентифікації. Адже ця процедура відбувалась під час передачі пенсії листоношею чи в момент отримання нової картки для пенсійних виплат.
Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. Наразі ця вимога відновлена і для них,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Тобто, для інших осіб увесь цей час ця процедура була обов'язковою.
Де пройти ідентифікацію
Аби пройти ідентифікацію, особа може звернутись у ПФУ (онлайн та офлайн), а також:
- громадянин має змогу зробити це у відділенні АТ "Ощадбанк;
- у дипломатичній установі України за кордоном;
- через відеоконференцію.
Зверніть увагу! Проведення відеоконференції відбувається за попередньою домовленістю зі спеціалістом.