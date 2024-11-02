Чому можуть скасувати пенсію у листопаді

Якщо особа своєчасно не проходить ідентифікацію, її виплати можуть заморожувати. Тобто, кошти утримуються на пенсійних рахунках, поки не будуть з'ясовані усі обставини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Раніше більшість громадян не відчували проходження ідентифікації. Адже ця процедура відбувалась під час передачі пенсії листоношею чи в момент отримання нової картки для пенсійних виплат.

Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. Наразі ця вимога відновлена і для них,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Тобто, для інших осіб увесь цей час ця процедура була обов'язковою.

Де пройти ідентифікацію

Аби пройти ідентифікацію, особа може звернутись у ПФУ (онлайн та офлайн), а також:

громадянин має змогу зробити це у відділенні АТ "Ощадбанк;

у дипломатичній установі України за кордоном;

через відеоконференцію.

Зверніть увагу! Проведення відеоконференції відбувається за попередньою домовленістю зі спеціалістом.