Кому з ВПО припинять виплачувати допомогу через два місяці
Джерело:Юридичний порадник для ВПО
Для деяких ВПО скасують нарахування виплат. Якщо до 1 травня переселенець не вжив заходів для свого працевлаштування, йому припиняється фінансова допомога.
Кому з ВПО припинять виплати
Деяких ВПО можуть позбавити виплат уже через 2 місяці. Це стосуватиметься лише тих осіб, виплати яким було продовжено на ще один шестимісячний період.
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За певних обставин, таких як онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки в пошуку роботи.Зауважте! Згідно з постановою Кабміну, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право і звернулися за продовженням виплат з особисто поданою заявою в лютому-квітні 2024 року, призначається і виплачується починаючи з 1 березня 2024 року.
Отже, якщо станом на 1 травня особа не вжила заходів для свого працевлаштування, допомога їй припиняється незалежно від того, чи вона подавала таку заяву в березні, чи у квітні.До слова! Щодо осіб, які звертаються за продовженням виплат у травні або червні, ситуація простіша: такі люди матимуть реальних два місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Два місяці відлічуватимуться з 1 травня або з 1 червня.
Як перевірятимуть виплати ВПО
Перевірка даних, наданих українцями для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), буде здійснюватися шляхом порівняння цих даних з інформацією, наданою Мінсоцполітики, а також з даними інших суб’єктів надання інформації.Важливо! Для верифікації уряд буде застосовувати автоматизовані бази даних, інформаційні системи та реєстри.
Фактори для перевірки:
- Група інвалідності: згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.
- Облік ВПО: згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
- Однакові записи: наявність однакових записів з персональними даними особи, якій призначено допомогу ВПО, за різними особовими справами.
- Відбування покарання: перевірка на відбування покарання в місцях позбавлення волі.
- Наявність житлового приміщення: перевірка наявності знищеного або пошкодженого житла.
- Місце проживання: наявність задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією.
- Перебування за кордоном: перевірка на перебування за кордоном понад 30 календарних днів підряд або понад 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.
- Придбання транспортного засобу: перевірка на придбання транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років.
- Великі покупки: перевірка на будь-яку купівлю на суму, що перевищує 100 тисяч гривень.
- Купівля валюти: перевірка на купівлю валюти на суму понад 100 тисяч гривень.
- Наявність депозитних рахунків: перевірка наявності коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень.