Кому из ВПЛ прекратят выплачивать помощь через два месяца
Источник:Юридический советник для ВПЛ
Для некоторых ВПЛ отменят начисление выплат. Если до 1 мая переселенец не принял меры для своего трудоустройства, ему прекращается финансовая помощь.
Кому из ВПЛ прекратят выплаты
Некоторых ВПЛ могут лишить выплат уже через 2 месяца. Это будет касаться только тех лиц, выплаты которым были продлены на еще один шестимесячный период.
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При определенных обстоятельствах, таких как онлайн-обучение детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.Обратите внимание! Согласно постановлению Кабмина, помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, которые имеют на нее право и обратились за продолжением выплат с лично поданным заявлением в феврале-апреле 2024 года, назначается и выплачивается начиная с 1 марта 2024 года.
Итак, если по состоянию на 1 мая лицо не приняло меры для своего трудоустройства, помощь ему прекращается независимо от того, подавало ли оно такое заявление в марте, или в апреле.К слову! Относительно лиц, которые обращаются за продолжением выплат в мае или июне, ситуация проще: такие люди будут иметь реальных два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости. Два месяца будут отсчитываться с 1 мая или с 1 июня.
Как будут проверять выплаты ВПЛ
Проверка данных, предоставленных украинцами для получения помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), будет осуществляться путем сравнения этих данных с информацией, предоставленной Минсоцполитики, а также с данными других субъектов предоставления информации.Важно! Для верификации правительство будет применять автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.
Факторы для проверки:
- Группа инвалидности: согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.
- Учет ВПЛ: согласно данным: согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
- Одинаковые записи: наличие одинаковых записей: наличие одинаковых записей с персональными данными лица, которому назначена помощь ВПЛ, по разным личным делам.
- Отбывание наказания : проверка на отбывание наказания: проверка на отбывание наказания в местах лишения свободы.
- Наличие жилого помещения: проверка наличия уничтоженного или поврежденного жилья.
- Место жительства: проверка наличия: наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента на территориях, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией.
- Пребывание за границей: проверка на: проверка на пребывание за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения помощи.
- Приобретение транспортного средства: проверка на приобретение транспортного средства: проверка на приобретение транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет.
- Крупные покупки: проверка на любую покупку: проверка на любую покупку на сумму, превышающую 100 тысяч гривен.
- Покупка валюты: проверка на покупку валюты: проверка на покупку валюты на сумму свыше 100 тысяч гривен.
- Наличие депозитных счетов: проверка наличия средств на депозите: проверка наличия средств на депозитном счете свыше 100 тысяч гривен.