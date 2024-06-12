Кому из ВПЛ прекратят выплачивать помощь через два месяца

12 июня 2024, 16:03
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Юридический советник для ВПЛ

Для некоторых ВПЛ отменят начисление выплат. Если до 1 мая переселенец не принял меры для своего трудоустройства, ему прекращается финансовая помощь.

Кому из ВПЛ прекратят выплаты

Некоторых ВПЛ могут лишить выплат уже через 2 месяца. Это будет касаться только тех лиц, выплаты которым были продлены на еще один шестимесячный период.

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При определенных обстоятельствах, таких как онлайн-обучение детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.

Обратите внимание! Согласно постановлению Кабмина, помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, которые имеют на нее право и обратились за продолжением выплат с лично поданным заявлением в феврале-апреле 2024 года, назначается и выплачивается начиная с 1 марта 2024 года.

Итак, если по состоянию на 1 мая лицо не приняло меры для своего трудоустройства, помощь ему прекращается независимо от того, подавало ли оно такое заявление в марте, или в апреле.

К слову! Относительно лиц, которые обращаются за продолжением выплат в мае или июне, ситуация проще: такие люди будут иметь реальных два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости. Два месяца будут отсчитываться с 1 мая или с 1 июня.

Как будут проверять выплаты ВПЛ

Проверка данных, предоставленных украинцами для получения помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), будет осуществляться путем сравнения этих данных с информацией, предоставленной Минсоцполитики, а также с данными других субъектов предоставления информации.

Важно! Для верификации правительство будет применять автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.

Факторы для проверки:

  • Группа инвалидности: согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.
  • Учет ВПЛ: согласно данным: согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
  • Одинаковые записи: наличие одинаковых записей: наличие одинаковых записей с персональными данными лица, которому назначена помощь ВПЛ, по разным личным делам.
  • Отбывание наказания : проверка на отбывание наказания: проверка на отбывание наказания в местах лишения свободы.
  • Наличие жилого помещения: проверка наличия уничтоженного или поврежденного жилья.
  • Место жительства: проверка наличия: наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента на территориях, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией.
  • Пребывание за границей: проверка на: проверка на пребывание за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения помощи.
  • Приобретение транспортного средства: проверка на приобретение транспортного средства: проверка на приобретение транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет.
  • Крупные покупки: проверка на любую покупку: проверка на любую покупку на сумму, превышающую 100 тысяч гривен.
  • Покупка валюты: проверка на покупку валюты: проверка на покупку валюты на сумму свыше 100 тысяч гривен.
  • Наличие депозитных счетов: проверка наличия средств на депозите: проверка наличия средств на депозитном счете свыше 100 тысяч гривен.
Автор: Дарія Подвишенна