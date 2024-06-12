Кому из ВПЛ прекратят выплачивать помощь через два месяца

Для некоторых ВПЛ отменят начисление выплат. Если до 1 мая переселенец не принял меры для своего трудоустройства, ему прекращается финансовая помощь.

Кому из ВПЛ прекратят выплаты

Некоторых ВПЛ могут лишить выплат уже через 2 месяца. Это будет касаться только тех лиц, выплаты которым были продлены на еще один шестимесячный период.

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При определенных обстоятельствах, таких как онлайн-обучение детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.

Согласно постановлению Кабмина, помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, которые имеют на нее право и обратились за продолжением выплат с лично поданным заявлением в феврале-апреле 2024 года, назначается и выплачивается начиная с 1 марта 2024 года.

Итак, если по состоянию на 1 мая лицо не приняло меры для своего трудоустройства, помощь ему прекращается независимо от того, подавало ли оно такое заявление в марте, или в апреле.

Как будут проверять выплаты ВПЛ

Относительно лиц, которые обращаются за продолжением выплат в мае или июне, ситуация проще: такие люди будут иметь реальных два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости. Два месяца будут отсчитываться с 1 мая или с 1 июня.

Проверка данных, предоставленных украинцами для получения помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), будет осуществляться путем сравнения этих данных с информацией, предоставленной Минсоцполитики, а также с данными других субъектов предоставления информации.

Для верификации правительство будет применять автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.

Факторы для проверки: