Хто вплинув на рішення Трампа тимчасово зупинити мита

9 квітня Дональд Трамп вирішив тимчасово зупинити імпортні мита для інших країн на 90 днів. Виявилося, що до цього рішення він прийшов не сам.

Хто наполіг на призупиненні тарифів

Журналісти NBC News з'ясували, що міністр фінансів США Скотт Бессент та міністр торгівлі Говард Лутнік виступили з узгодженим закликом до Трампа зупинити підвищення імпортних тарифів через напружену ситуацію на фондовому ринку, передає 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

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Як повідомило джерело в адміністрації США, яке побажало залишитися анонімним, напередодні оголошення про 90-денну паузу в тарифах найближче оточення президента було серйозно стурбоване. Деякі радники перебували майже в стані паніки через різке падіння на ринках.

Зауважте! На цьому тлі, 9 квітня, Бессент і Лютнік виступили єдиним фронтом, переконуючи Трампа зробити крок назад і тимчасово зупинити дію мит.

Тарифна криза оголила суперечки в команді Трампа

ситуація навколо запровадження нових мит продемонструвала глибокі розбіжності серед найближчих радників Дональда Трампа. Зокрема, міністр фінансів Скотт Бессент демонстрував готовність до компромісів, тоді як радник президента з торговельних питань Пітер Наварро наполягав на жорсткому курсі.

Додаткової напруги додали коментарі Ілона Маска, який консультує Трампа з питань державного управління. Підприємець назвав Наварро "тупішим за мішок із цеглою", на що той відповів не менш різко, заявивши, що Маск – "просто збирач автомобілів".

Цікаво! За словами джерела в оточенні президента, Дональд Трамп переконаний, що багато країн ведуть торгівлю з США на несправедливих умовах, і вважає мита ефективним інструментом для зміцнення американської економіки.