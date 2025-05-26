Перемога без конкуренції: "Оболонь" монополізувала ринок постачання води для ЗСУ
- ПрАТ "Оболонь" виграло тендер від Міноборони на постачання води.
- Компанія звернулася до замовника для перегляду умов договору через підвищену відповідальність постачальника, і деякі положення були змінені.
13 травня ПрАТ "Оболонь" отримало перемогу на торгах від ДП "Державний оператор тилу" Міноборони. Саме ця компанія буде займатися постачанням води для ЗСУ у другому півріччі 2025 року.
Що відомо про цю угоду
Загальна сума угоди складає – 652,74 мільйона гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Наші гроші".
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Цікаво, що "Оболонь" була єдиною на торгах. Ціна води склала – 4 гривні за літр. Знижка, при цьому, сягнула лише – 0,5%.
Варто зазначити, що на перше півріччя тендер на постачання води відрізнявся. Тоді конкуренцію "Оболоні" складали:
- "Аква-еко";
- "Завод Артуз-аква".
Саме ця конкуренція сприяла зниженню вартості води. Кінцева ціна, яка було досягнуто на той момент, склала – 3,8 гривні за літр.
Конкуренція на торгах по бутильованій воді "ДОТу" завжди була низькою на рівні 1 – 2 компаній. Тільки одного разу на торги прийшло 4 учасники. Але на конкурентних лотах вдавалось збити очікувану вартість на 5 – 13%. Лише в одному незначному тендері була ціна 4,1 гривні за літр в усіх інших закупівлях минулого року ціна коливалась на рівні 2,9 – 3,9 гривні за літр,
– йдеться у повідомленні видання.
"Оболонь" доволі давно є партнером Міноборони. На цей раз компанія звернулась до замовника для перегляду окремих положень договору. Йдеться, зокрема, про те, що відповідальність постачальника сильно зросла. А от для замовника ситуація кардинально інша. Він має мінімальну або взагалі не прописану (себто відсутню) відповідальність.
Замовник пішов на зустріч і деякі положення були змінені. До прикладу, штраф 100% від вартості замовлення тепер діє на затримку постачання тривалістю 14 днів, а не 7.
"Оболонь" звернула увагу, що за законодавством, якщо замовник затримує платіж, він зобов’язаний компенсувати інфляційні втрати, на що ДОТ пояснив, що бюджетні кошти не можуть бути використані для компенсації інфляційних втрат,
– наголошує видання.
Зверніть увагу! Тендер на постачання харчових продуктів для ЗСУ на друге півріччя складає 22,5 мільярди гривень.