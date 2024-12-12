Безоплатний проїзд в Укрзалізниці: хто має на нього право

У 2025 році пасажири певних категорій, зокрема діти, пенсіонери та студенти, продовжуватимуть користуватися пільгами на проїзд Укрзалізницею. Це дозволяє значно заощадити на квитках, адже деякі особи мають право на безкоштовний проїзд або знижку до 50%.

Хто має пільги в Укрзалізниці

Пільги діють як у приміських, так і в міських поїздах. Для отримання знижки потрібно мати документ, що підтверджує належність до пільгової категорії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Читайте також Більше так не вийде: як українцям обмежили вивід "тисячі Зеленського"

Укрзалізниця забезпечує доступність поїздок для різних соціальних груп, сприяючи мобільності громадян.

Пільги на проїзд для дітей у 2025 році:

Укрзалізниця надає значні знижки на квитки для дітей залежно від вікової категорії:

Діти до 6 років : безкоштовний проїзд без окремого місця.

: безкоштовний проїзд без окремого місця. Діти від 6 до 14 років : знижка 25% на квиток.

: знижка 25% на квиток. Діти з багатодітних сімей : безкоштовний проїзд приміськими поїздами за посвідченням.

: безкоштовний проїзд приміськими поїздами за посвідченням. Діти з інвалідністю : 50% знижка з жовтня до травня, без обмеження рейсів, та безкоштовний приміський проїзд.

: 50% знижка з жовтня до травня, без обмеження рейсів, та безкоштовний приміський проїзд. Діти-сироти : безкоштовні приміські рейси за єдиним квитком.

: безкоштовні приміські рейси за єдиним квитком. Діти постраждалих від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний приміський проїзд.

Для всіх пільг необхідно підтвердити статус відповідними документами.

Пільги для осіб з інвалідністю в 2025 році

Укрзалізниця пропонує пільги для осіб з інвалідністю залежно від групи:

Перша група та супроводжуючі : 50% знижка на внутрішні рейси з 1 жовтня до 15 травня, безкоштовний проїзд приміськими поїздами.

: 50% знижка на внутрішні рейси з 1 жовтня до 15 травня, безкоштовний проїзд приміськими поїздами. Інваліди війни (1-3 групи) : безкоштовні або знижені поїздки раз на рік чи два, залежно від категорії, включно з приміськими рейсами.

: безкоштовні або знижені поїздки раз на рік чи два, залежно від категорії, включно з приміськими рейсами. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний проїзд у приміському транспорті для другої категорії.

Пільги для учасників бойових дій та ветеранів

Укрзалізниця пропонує такі пільги:

Учасники бойових дій : безкоштовна подорож раз на рік (туди й назад) та 50% знижки на внутрішні рейси (потрібне посвідчення).

: безкоштовна подорож раз на рік (туди й назад) та 50% знижки на внутрішні рейси (потрібне посвідчення). Учасники Другої світової війни (85+ років) : 50% знижки на проїзд раз на рік або необмежені пільгові поїздки в сезон.

: 50% знижки на проїзд раз на рік або необмежені пільгові поїздки в сезон. Ветерани служб : безкоштовний приміський транспорт.

: безкоштовний приміський транспорт. Герої Радянського Союзу : разова безкоштовна подорож у м’якому вагоні "СВ".

: разова безкоштовна подорож у м’якому вагоні "СВ". Батьки загиблих військових: окремі пільги.

Пільги для інших категорій

Пільги для пенсіонерів у 2025 році

Пенсіонери можуть безкоштовно користуватися приміськими поїздами, незалежно від місця проживання. Для цього необхідно мати пенсійне посвідчення з позначкою "за віком".

Знижки для студентів у 2025 році