Підвищення податків в Україні: хто не сплачує військовий збір

17 вересня 2024, 17:49
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Автор: Дарія Подвишенна

Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, що передбачає зростання податків, зокрема, військового збору. Втім, деякі категорії українців звільняються від сплати цього податку взагалі.

Хто може не платити військовий збір

Згідно з проєктом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Крім того, для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп податки також збільшаться. 

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Втім, деякі категорії громадян взагалі не сплачують військовий збір. 9 липня 2022 року президент підписав закон, ухвалений парламентом у червні, який звільняє від сплати військового збору військовослужбовців:

  • Збройних Сил України;
  • Національної гвардії;
  • Служби безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Державної прикордонної служби;
  • працівників Міністерства внутрішніх справ;
  • Управління державної охорони;
  • Державної служби спеціального зв'язку;
  • інших легальних військових формувань.

Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться.