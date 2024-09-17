Хто може не платити військовий збір
Згідно з проєктом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Крім того, для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп податки також збільшаться.
Читайте також НБУ не погоджується з ідеєю підвищити податки на прибуток банків
Втім, деякі категорії громадян взагалі не сплачують військовий збір. 9 липня 2022 року президент підписав закон, ухвалений парламентом у червні, який звільняє від сплати військового збору військовослужбовців:
- Збройних Сил України;
- Національної гвардії;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Державної прикордонної служби;
- працівників Міністерства внутрішніх справ;
- Управління державної охорони;
- Державної служби спеціального зв'язку;
- інших легальних військових формувань.
Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться.