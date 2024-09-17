Хто може не платити військовий збір

Згідно з проєктом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Крім того, для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп податки також збільшаться.

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Втім, деякі категорії громадян взагалі не сплачують військовий збір. 9 липня 2022 року президент підписав закон, ухвалений парламентом у червні, який звільняє від сплати військового збору військовослужбовців:

Збройних Сил України;

Національної гвардії;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки;

Державної прикордонної служби;

працівників Міністерства внутрішніх справ;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального зв'язку;

інших легальних військових формувань.

Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться.