Кто может не платить военный сбор

Согласно проекту, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Кроме того, для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп налоги также увеличатся.

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Впрочем, некоторые категории граждан вообще не платят военный сбор. 9 июля 2022 года президент подписал закон, принятый парламентом в июне, который освобождает от уплаты военного сбора военнослужащих:

Вооруженных Сил Украины;

Национальной гвардии;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки;

Государственной пограничной службы;

работников Министерства внутренних дел;

Управления государственной охраны;

Государственной службы специальной связи;

других легальных военных формирований.

Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.