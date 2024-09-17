Кто может не платить военный сбор

Согласно проекту, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Кроме того, для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп налоги также увеличатся.

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Впрочем, некоторые категории граждан вообще не платят военный сбор. 9 июля 2022 года президент подписал закон, принятый парламентом в июне, который освобождает от уплаты военного сбора военнослужащих:

  • Вооруженных Сил Украины;
  • Национальной гвардии;
  • Службы безопасности Украины;
  • Службы внешней разведки;
  • Государственной пограничной службы;
  • работников Министерства внутренних дел;
  • Управления государственной охраны;
  • Государственной службы специальной связи;
  • других легальных военных формирований.

Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.