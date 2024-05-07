Деякі українці можуть мати знижку на повну вартість комунальних послуг

Є певні категорії пенсіонерів, які можуть отримати стовідсоткову знижку на комунальні послуги. Для цього потрібно проживати у сільській місцевості й бути представником однієї з визначених законом професій.

Як отримати пільгу на комунальні послуги

Щоб скористатися знижкою, пенсіонерам необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Важливо, що право на пільгу мають лише ті, хто працював за спеціалізованими професіями в сільській місцевості й продовжує там жити після виходу на пенсію.

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Окрім цього, сімейний середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не повинен перевищувати 4 240 гривень.

Професії, які мають право на пільгу:

працівники музеїв;

працівники бібліотек;

спеціалісти з захисту рослин;

працівники освіти;

працівники державних і комунальних закладів культури, включаючи освітні заклади у сфері культури;

медичні працівники та фармацевти.

Як оформити знижку

! Пенсіонери, які раніше працювали за певними професіями, мають право на пільги лише за умови, що вони мають не менше трьох років відповідного стажу роботи та працювали на пільгових посадах на момент виходу на пенсію.

Для оформлення пільги пенсіонеру необхідно подати заяву та документи, які підтверджують проживання у сільській місцевості та наявність права на пільги. Це можна зробити кількома способами: