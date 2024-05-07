Що планують змінити для українців у Швеції За чинними правилами, українці повинні прожити у Швеції три роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення, та перш ніж вони зможуть отримати номер соціального страхування. Проте, влада Швеції прагне, щоб українці могли реєструватися вже через рік перебування в країні.

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Річ у тім, що це зможе надати українцям наступні переваги: вони зможуть швидше брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка сприяє вивченню шведської мови, допомагає у пошуку роботи та багато іншого.

Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною. Крім того, через свій номер соціального страхування вони можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою,

– прокоментувала міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Що ще дає програма з працевлаштування

Відтак, участь у програмі сприятиме також отриманню значно більшої фінансової підтримки. Нині українські громадяни можуть отримувати від Міграційного агентства Швеції 71 шведську крону на день – близько 7 євро. Однак, із приєднанням до вказаної програми, ця сума збільшиться до 308 шведських крон – 30 євро на день.

Цікаво! За даними уряду Швеції, станом на 1 листопада цього року близько 33 тисячі українців будуть зареєстровані та матимуть право на кращу допомогу у виході на ринок праці через програму агентства зайнятості.

Одночасно громадяни України позбавлені права на отримання допомоги на дітей або житло доти, поки отримають статус резидента після перебування у країні протягом 12 місяці. Тобто, вони отримуватимуть лише 71 шведську крону на день.