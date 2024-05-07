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Річ у тім, що це зможе надати українцям наступні переваги: вони зможуть швидше брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка сприяє вивченню шведської мови, допомагає у пошуку роботи та багато іншого.
Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною. Крім того, через свій номер соціального страхування вони можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою,
– прокоментувала міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.
Що ще дає програма з працевлаштування
Відтак, участь у програмі сприятиме також отриманню значно більшої фінансової підтримки. Нині українські громадяни можуть отримувати від Міграційного агентства Швеції 71 шведську крону на день – близько 7 євро. Однак, із приєднанням до вказаної програми, ця сума збільшиться до 308 шведських крон – 30 євро на день.
Одночасно громадяни України позбавлені права на отримання допомоги на дітей або житло доти, поки отримають статус резидента після перебування у країні протягом 12 місяці. Тобто, вони отримуватимуть лише 71 шведську крону на день.