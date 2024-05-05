Хто може оформити собі пенсію чоловіка або дружини

Пенсію по втраті годувальника можуть отримувати усі члени родини, які перебували під фінансовою опікою загиблого. Розмір на одну непрацездатну особу становить 50% від пенсії померлого, проте, якщо таких осіб більше, між ними розподіляють 100% його виплат.

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Зауважте! Пенсію по втраті годувальника виплачують довічно лише для осіб пенсійного віку. Усім іншим ці гроші надходять поки вони непрацездатні.

Кого вважають непрацездатними:

Чоловік або дружина, батьки, але якщо вони мають інвалідність або старші 65 років.

Діти до 18 років, або старші, якщо мають інвалідність з дитинства. Діти, які навчаються, можуть отримувати пенсію до 23 років.

Особа, яка доглядає за дітьми померлого до 8 років, незалежно від її віку та працездатності.

У випадку з загиблими військовими їх родичі отримують від 30 до 70% його грошового забезпечення. Розмір виплат не може бути меншим за 2 прожиткових мінімуми.

Хто може бути на утриманні годувальника

Чоловік або дружина.

Батьки.

Діти (включаючи усиновлених) до 18 років або старші, якщо вони мають інвалідність з дитинства.

Діти, які навчаються за денною формою, до 23 років.

Пасинки та падчерки, якщо вони не отримують аліментів від батьків.

Особи, які доглядають за дитиною (дітьми) померлого до 8 років.

Члени сім'ї померлого, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого.

Як отримати таку пенсію

Треба звернутися до ПФУ з пакетом документів: