Кто может оформить себе пенсию мужа или жены

Пенсию по потере кормильца могут получать все члены семьи, которые находились под финансовой опекой погибшего. Размер на одно нетрудоспособное лицо составляет 50% от пенсии умершего, однако, если таких лиц больше, между ними распределяют 100% его выплат.

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Обратите внимание! Пенсию по потере кормильца выплачивают пожизненно только для лиц пенсионного возраста. Всем остальным эти деньги поступают пока они нетрудоспособны.

Кого считают нетрудоспособными:

Муж или жена, родители, но если они имеют инвалидность или старше 65 лет.

Дети до 18 лет, или старше, если имеют инвалидность с детства. Дети, которые учатся, могут получать пенсию до 23 лет.

Лицо, которое ухаживает за детьми умершего до 8 лет, независимо от его возраста и трудоспособности.

В случае с погибшими военными их родственники получают от 30 до 70% его денежного обеспечения. Размер выплат не может быть меньше 2 прожиточных минимумов.

Кто может быть на иждивении кормильца

Супруг или супруга.

Родители.

Дети (включая усыновленных) до 18 лет или старше, если они имеют инвалидность с детства.

Дети, которые учатся на дневной форме, до 23 лет.

Пасынки и падчерицы, если они не получают алиментов от родителей.

Лица, которые ухаживают за ребенком (детьми) умершего до 8 лет.

Члены семьи умершего, которые не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего.

Как получить такую пенсию

Надо обратиться в ПФУ с пакетом документов: