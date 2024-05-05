Кто может оформить себе пенсию мужа или жены

Пенсию по потере кормильца могут получать все члены семьи, которые находились под финансовой опекой погибшего. Размер на одно нетрудоспособное лицо составляет 50% от пенсии умершего, однако, если таких лиц больше, между ними распределяют 100% его выплат.

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Кого считают нетрудоспособными:

  • Муж или жена, родители, но если они имеют инвалидность или старше 65 лет.
  • Дети до 18 лет, или старше, если имеют инвалидность с детства. Дети, которые учатся, могут получать пенсию до 23 лет.
  • Лицо, которое ухаживает за детьми умершего до 8 лет, независимо от его возраста и трудоспособности.

В случае с погибшими военными их родственники получают от 30 до 70% его денежного обеспечения. Размер выплат не может быть меньше 2 прожиточных минимумов.

Кто может быть на иждивении кормильца

  • Супруг или супруга.
  • Родители.
  • Дети (включая усыновленных) до 18 лет или старше, если они имеют инвалидность с детства.
  • Дети, которые учатся на дневной форме, до 23 лет.
  • Пасынки и падчерицы, если они не получают алиментов от родителей.
  • Лица, которые ухаживают за ребенком (детьми) умершего до 8 лет.
  • Члены семьи умершего, которые не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего.

Как получить такую пенсию

Надо обратиться в ПФУ с пакетом документов:

  • заявление о назначении пенсии;
  • паспорт и идентификационный код заявителя;
  • документ, подтверждающий место жительства;
  • трудовая книжка или пенсионное удостоверение умершего;
  • документ о содержании заявителя умершим;
  • справка о составе семьи или свидетельство о браке и свидетельство о смерти умершего.