Кто может оформить себе пенсию мужа или жены
Пенсию по потере кормильца могут получать все члены семьи, которые находились под финансовой опекой погибшего. Размер на одно нетрудоспособное лицо составляет 50% от пенсии умершего, однако, если таких лиц больше, между ними распределяют 100% его выплат.
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Кого считают нетрудоспособными:
- Муж или жена, родители, но если они имеют инвалидность или старше 65 лет.
- Дети до 18 лет, или старше, если имеют инвалидность с детства. Дети, которые учатся, могут получать пенсию до 23 лет.
- Лицо, которое ухаживает за детьми умершего до 8 лет, независимо от его возраста и трудоспособности.
В случае с погибшими военными их родственники получают от 30 до 70% его денежного обеспечения. Размер выплат не может быть меньше 2 прожиточных минимумов.
Кто может быть на иждивении кормильца
- Супруг или супруга.
- Родители.
- Дети (включая усыновленных) до 18 лет или старше, если они имеют инвалидность с детства.
- Дети, которые учатся на дневной форме, до 23 лет.
- Пасынки и падчерицы, если они не получают алиментов от родителей.
- Лица, которые ухаживают за ребенком (детьми) умершего до 8 лет.
- Члены семьи умершего, которые не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего.
Как получить такую пенсию
Надо обратиться в ПФУ с пакетом документов:
- заявление о назначении пенсии;
- паспорт и идентификационный код заявителя;
- документ, подтверждающий место жительства;
- трудовая книжка или пенсионное удостоверение умершего;
- документ о содержании заявителя умершим;
- справка о составе семьи или свидетельство о браке и свидетельство о смерти умершего.