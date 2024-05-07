Как получить льготу на коммунальные услуги
Чтобы воспользоваться скидкой, пенсионерам необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Важно, что право на льготу имеют только те, кто работал по специализированным профессиям в сельской местности и продолжает там жить после выхода на пенсию.
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Кроме этого, семейный среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не должен превышать 4 240 гривен.
Профессии, которые имеют право на льготу:
- работники музеев;
- работники библиотек;
- специалисты по защите растений;
- работники образования;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, включая образовательные учреждения в сфере культуры;
- медицинские работники и фармацевты.
Как оформить скидку
Для оформления льготы пенсионеру необходимо подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности и наличие права на льготы. Это можно сделать несколькими способами:
- Лично посетить сервисные центры Пенсионного фонда Украины, представительства исполнительных органов местных советов или центры предоставления административных услуг.
- Отправить необходимые документы по почте непосредственно в соответствующий орган Фонда.
- Обратиться онлайн через официальный веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через государственный портал "Дія".