Як отримати пільгу на комунальні послуги
Щоб скористатися знижкою, пенсіонерам необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Важливо, що право на пільгу мають лише ті, хто працював за спеціалізованими професіями в сільській місцевості й продовжує там жити після виходу на пенсію.
Читайте також Нові переваги для українців у Швеції: які нововведення хоче запровадити уряд країни
Окрім цього, сімейний середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не повинен перевищувати 4 240 гривень.
Професії, які мають право на пільгу:
- працівники музеїв;
- працівники бібліотек;
- спеціалісти з захисту рослин;
- працівники освіти;
- працівники державних і комунальних закладів культури, включаючи освітні заклади у сфері культури;
- медичні працівники та фармацевти.
Як оформити знижку
Для оформлення пільги пенсіонеру необхідно подати заяву та документи, які підтверджують проживання у сільській місцевості та наявність права на пільги. Це можна зробити кількома способами:
- Особисто відвідати сервісні центри Пенсійного фонду України, представництва виконавчих органів місцевих рад або центри надання адміністративних послуг.
- Надіслати необхідні документи поштою безпосередньо до відповідного органу Фонду.
- Звернутися онлайн через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або через державний портал "Дія".