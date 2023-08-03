Як українцям вийти на пенсію у 45 років

Пенсія за вислугою років це можливість для деяких категорій населення вийти на законний відпочинок раніше. Хто може розраховувати на такі пільги розповідаємо далі.

Як вийти на пенсію раніше

Українці мають змогу вийти раніше на пенсію, завдяки вислузі років. Проте ця опція доступна не всім.

Читайте також Доплати від ООН для українських пенсіонерів: як отримати

Хто зможе достроково вийти на пенсію:

артисти, якщо їхній робочий стаж складає від 20 до 35 років;

механізатори або докери-механізатори, що працюють на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також робітники локомотивних бригад можуть вийти на пенсію при наявності стажу не менше 26 років і 6 місяців;

працівники закладів охорони здоров'я та освітніх установ, якщо їхній стаж мінімум 26 років і 6 місяців;

перевізники, робітники локомотивних бригад: ті, хто забезпечує функціонування та безпеку на залізничному транспорті та метрополітенах, незважаючи на стаж, можутть вийти на пенсію у віці 50 років – жінки та 55 років – чоловіки;

ті, хто здійснює управління повітряним рухом, повинні мати стаж 20 років, щоб вийти на пенсію чоловіки – 50 років, а жінки – 45 років.

Тобто, такі пільги отримують ті спеціальності, чиї життя та здоров'я зазнають сильного ураження протягом усього часу роботи.

Які пенсії українці мають зараз

Рівень пенсій в Україні залишається низьким. Мінімальна сума виплат, яку отримують українські пенсіонери, якщо вони не працюють – 2 100 гривень.

У березні 2023 року відбулася індексація виплат для деяких категорій пенсіонерів, після якої розмір мінімальної пенсії для визначених непрацюючих осіб зріс з 2 100 до 2 520 гривень.

Розмір пенсій у 2023 році

10,4% – від 10 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Згідно із статистикою, найбільше в Україні пенсіонери отримують саме мінімальну пенсію. Однак, уряд заявив, що підвищень виплат не планується до кінця року.