Хто з українців отримає найбільші виплати до Дня Незалежності

До Дня Незалежності в Україну у 2025 році передбачені певні виплати. Їх надаватимуть ветеранам ті постраждалим від війни.

Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році

Грошову допомогу мають виплатити до 24 серпня поточного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

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Найбільші грошові виплати отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Їм передбачається 3 100 гривень допомоги.

Далі у списку йдуть люди, які мають інвалідність через війну та колишні малолітні. Тобто ті особи, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, а також в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І група інвалідності – 3 100 гривень;

II групи інвалідності – 2 900 гривень;

III групи інвалідності – 2 700 гривень.

Хто ще може отримати виплати

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків отримають до Дня незалежності 1 000 гривень.

Дещо менше нададуть членам родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисникам і захисницям України, а також вдовам/вдівцям, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань). Йдеться про суму у розмірі 650 гривень.

Важливо! Учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога отримають 450 гривень.