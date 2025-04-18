Платити за газ доведеться на 1 000 більше: кому прийде нова платіжка

З травня 2025 року мешканці деяких багатоквартирних будинків в Україні почнуть отримувати додаткову квитанцію. Йдеться про оплату за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Якими будуть нові платіжки за газ

Вартість цієї послуги розраховується індивідуально – залежно від довжини труб, кількості стиків, вентилів та специфіки населеного пункту, передає 24 Канал з посиланням на ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Читайте також Пенсії виплатили, але ще не всім: коли українці отримають кошти

Подекуди вартість цієї послуги може сягати 1 000 гривень. У будинках, де газова інфраструктура експлуатується понад 25 років, за її обслуговування платитимуть один раз на три роки, а в новіших будинках – раз на п’ять років.

Тариф на сам газ при цьому не змінюється і залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр завдяки мораторію на підвищення цін у період воєнного стану.

Чи зростуть тарифи на газ

В уряді неодноразово підкреслювали, що тарифи на газ для населення залишаться фіксованими щонайменше до завершення воєнного стану і ще пів року після цього.

Зауважте! Постачання за режимом ПСО для підприємств теплокомуненерго також буде збережено до кінця жовтня 2025 року.