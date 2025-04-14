Що кажуть керівники компаній

Керівники компаній вважають, що у разі досягнення так званого "раціонального миру" Росія знову може забезпечити до чверті газових потреб Європи, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Попри радикальні заяви минулих років, енергетична стабільність ЄС залишається під загрозою: переговори з Катаром зайшли в глухий кут, темпи розвитку ВДЕ недостатні, а надійність американських постачань викликає запитання.

Керівники французьких енергетичних компаній Engie та TotalEnergies виступили за часткове відновлення імпорту газу з Росії – до 70 мільярдів кубометрів щорічно, що становитиме приблизно 20-25% від потреб ЄС.

Цікаво! Як зазначив виконавчий віцепрезидент Engie Дідьє Голло, за умов укладання "розумного миру" в Україні Євросоюз міг би повернутись до закупівель до 60-70 мільярдів кубометрів російського газу, включно зі скрапленим, що значно менше від довоєнного обсягу у 150 мільярдів, але все ж істотна частка.

Тимчасові поступки для Росії

Дідьє Голло з Engie припускає, що Україна могла б дозволити транзит російського газу як тимчасовий крок для погашення боргів за арбітражними рішеннями. За його словами, повернення Росії на європейський ринок можливе лише за умови сплати компенсацій за невиконані контракти, які раніше були предметом судових спорів.

Хочете повернутися? Добре. Але без виплати за арбітражем нових контрактів не буде,

– наголосив він.

Подібну позицію висловив і глава TotalEnergies Патрік Пуянне. Він підкреслив, що ЄС має розширювати джерела постачання енергії, щоб уникнути надмірної залежності від окремих країн або маршрутів.