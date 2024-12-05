Українці масово оформлюють "1000 Зеленського": як отримати цю допомогу зараз

"Тисячу Зеленського" можуть отримати не тільки повнолітні громадяни. Батьки також мають змогу оформити цю виплату для своїх дітей.

Скільки українців уже оформили зимову допомогу

Українці продовжують активно оформлювати допомогу для себе і своїх дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

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Михайло Федоров Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Уже 5 000 000 заяв про Зимову єПідтримку українці оформили через Дію. З них 1 200 000 – на дітей.

Подати заяву на отримання цієї допомоги можна і зараз. Кінцевий термін оформлення виплати – 31 грудня 2024 року.

Як отримати "тисячу Зеленського":

авторизуватись у застосунку Дія;

у розділі "Сервіси" обрати пункт "Зимова єПідтримка";

подати заяву (якщо виплата оформлюється і для дитини, необхідно додати дитяче свідоцтво про народження);

підтвердити своє перебування на території України.

Зверніть увагу! Зимова допомога надходить українцям на карту для "Національного кешбеку".