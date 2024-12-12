Соціальні виплати від держави: хто зможе їх отримати у 2025

Держава надає соціальну допомогу частині населення. Зокрема, деякі особи мають право на спеціальні державні виплати.

Кому надається соціальна допомога

Соціальна допомога надається найбільш вразливим верствам населення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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До таких громадян відносяться:

учасники бойових дій;

малозабезпечені родини;

багатодітні родини;

діти-сироти;

ветерани;

діти війни;

члени родини загиблих або померлих ветеранів війни;

постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

громадяни з інвалідністю тощо.

Розмір допомоги для таких осіб розраховується індивідуально, зважаючи на категорію до якої належить особа, стан здоров'я громадянина і інші фактори.

Зверніть увагу! Надання державної соціальної допомоги регулюється українським законодавством.

Яку допомогу можуть отримати пенсіонери

Українські пенсіонери можуть отримати певні пільги. Вони сформовані таким чином, аби зробити життя особи на пенсії простішим та дешевшим:

Безкоштовний проїзд . Така пільга доступна лише у деяких видах міського транспорту та в електричках приміського сполучення.

. Така пільга доступна лише у деяких видах міського транспорту та в електричках приміського сполучення. Безоплатна юридична допомога (чи з великою знижкою).

(чи з великою знижкою). Звільнення від оплати за ЖКП частини пенсіонерів, що живуть у сільській місцевості. Йдеться про представників певних професій.

Зауважте! Пенсіонери також можуть оформити субсидію, аби платити за ЖКП менше.