Яку допомогу отримає Україна
Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що ці кошти сприятимуть стабілізації ситуації в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг від Нацбанку.
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Це фінансування, зокрема, дасть змогу НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку.
Пишний уточнив, що прогноз, відносно розміру зовнішніх надходжень у 2025 році залишається актуальним. Тобто, у наступному році Україна має отримати орієнтовно 38 мільярдів доларів.
Зверніть увагу! Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук уточнив, що вагома частина від очікуваного розміру зовнішньої допомоги у наступному році це будуть надходження від кредиту G7.