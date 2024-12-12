Куди можуть направити російські активи

На думку Каллас, ці гроші допоможуть оплатити рахунок за "всю шкоду, яку Росія завдала Україні", пише 24 канал з посиланням на The Guardian.

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Так Кая Каллас сказала, що Україна має законні вимоги щодо компенсації. Зокрема вона вважає, що російські активи, які знаходяться в Європейському союзі, є "інструментом тиску на Росію".

Видання зазначає, що ЄС вже почав вилучати прибуток від російських активів. Однак він утримався від конфіскації всієї суми (йдеться по 210 мільярдів євро заморожених на території блоку). Причина – сумніви щодо законності такого кроку.

Водночас очільниця дипломатії Євросоюзу заявила, що, попри "делікатність цього питання, одного разу ми цього досягнемо". Зокрема вона Каллас припустила, що російські гроші допоможуть Україні.

Краще мати синицю в руці, ніж журавля в небі. Отже, у нас є маленька пташка в руці, і це є інструментом для тиску на Росію,

– висловила свою позицію Кая Каллас.

Інші заяви Каллас щодо України

Очільниця дипломатії ЄС закликала Європу посилити допомогу Україні, якщо США припинять фінансування. Вона наголосила, що фінансова підтримка України "не є благодійністю", а відповідає інтересам як Європи, так й Сполучених Штатів.

Якщо вони скоротять допомогу, то ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що я хвилююся про те, що станеться, якщо Росія переможе. Я думаю, що у нас буде більше воєн, більших воєн,

– сказала Каллас.

На її думку, допомога Україні є "інвестицією у власну безпеку" та глобальну безпеку. Зокрема вона звернула увагу на безпеку на тлі подій щодо північнокорейських військових у війні в Україні та китайських військових навчань у Південно-Китайському морі.