Частина українців може втратити право на отримання субсидій. Держава вже визначила умови, за яких виплати не призначаються.

Чому українцям відмовляють у субсидіях?

Не всі українці, які звертаються по субсидію, отримують її. Причини відмови різні: від боргів за комуналку до майнових обмежень, нагадує 24 Канал.

Борги за комуналку

Найпоширеніша причина відмови це заборгованість за житлово-комунальні послуги. Якщо сума перевищує 680 гривень і накопичена щонайменше за три місяці, субсидію не призначать.

Зауважте! Після реструктуризації, погашення боргу або оскарження його у суді шанс на отримання виплат зберігається.

Тривале перебування за кордоном

Якщо повнолітній член домогосподарства відсутній в Україні понад 60 днів у розрахунковому періоді, це також може стати підставою для відмови.

Фінансові та майнові обмеження

Субсидії не надаються у разі, якщо в родині є працездатні особи без роботи та з доходом нижче мінімальної зарплати, які не сплачують ЄСВ. Виняток становлять лише студенти та пенсіонери.

Крім того, заборонено:

депозити понад 100 тисяч гривень;

купівлю валюти на суму більш як 50 тисяч гривень протягом року;

заборгованість з аліментів за три й більше місяців;

великі покупки від 50 тисяч гривень (крім лікування та придбання житла після продажу іншого).

Окремо враховується нерухомість і транспорт. Відмову можуть отримати власники:

більше ніж одного житлового приміщення (крім житла на окупованих територіях);

квартири понад 130 квадратних метрів або будинку понад 230 квадратних метрів;

автомобіля віком до 5 років чи кількох транспортних засобів до 15 років (крім мопедів і причепів).

Чи є винятки у правилах про субсидію Попри жорсткі правила, для окремих категорій передбачено послаблення. Так, багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї можуть отримати субсидію навіть за наявності додаткової нерухомості чи депозитів, якщо це підтверджено документально.

Що відомо про субсидії в Україні: коротко про головне