Часть украинцев может потерять право на получение субсидий. Государство уже определило условия, при которых выплаты не назначаются.

Почему украинцам отказывают в субсидиях?

Не все украинцы, которые обращаются за субсидией, получают ее. Причины отказа разные: от долгов за коммуналку до имущественных ограничений, напоминает 24 Канал.

Долги за коммуналку

Самая распространенная причина отказа это задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Если сумма превышает 680 гривен и накоплена минимум за три месяца, субсидию не назначат.

Заметьте! После реструктуризации, погашения долга или обжалования его в суде шанс на получение выплат сохраняется.

Длительное пребывание за границей

Если совершеннолетний член домохозяйства отсутствует в Украине более 60 дней в расчетном периоде, это также может стать основанием для отказа.

Финансовые и имущественные ограничения

Субсидии не предоставляются в случае, если в семье есть трудоспособные лица без работы и с доходом ниже минимальной зарплаты, которые не платят ЕСВ. Исключение составляют только студенты и пенсионеры.

Кроме того, запрещено:

депозиты свыше 100 тысяч гривен;

покупку валюты на сумму более 50 тысяч гривен в течение года;

задолженность по алиментам за три и более месяцев;

крупные покупки от 50 тысяч гривен (кроме лечения и приобретения жилья после продажи другого).

Отдельно учитывается недвижимость и транспорт. Отказ могут получить владельцы:

более чем одного жилого помещения (кроме жилья на оккупированных территориях);

квартиры более 130 квадратных метров или дома более 230 квадратных метров;

автомобиля в возрасте до 5 лет или нескольких транспортных средств до 15 лет (кроме мопедов и прицепов).

Есть ли исключения в правилах о субсидии Несмотря на жесткие правила, для отдельных категорий предусмотрены послабления. Так, многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи могут получить субсидию даже при наличии дополнительной недвижимости или депозитов, если это подтверждено документально.

Что известно о субсидиях в Украине: коротко о главном