Вийде не у всіх: хто не зможе піти на пенсію у 2025
7 грудня 2024, 12:18Читать новость на русском
Частина пенсіонерів не зможе піти на пенсію у 2025. Це пов'язано з тим, що вони не мають достатньої кількості стажу для свого віку.
Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію у 2025
У 2025 році кількість необхідного стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зросте, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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На пенсію у 2025 році зможуть піти пенсіонери, які:
- у 60 років набули щонайменше 32 роки стажу;
- у 63 роки – мінімум 22 роки стажу;
- у 65 років – 15 років стажу.
Як змінюватимуться умови виходу на пенсію
До 2028 року мінімально необхідна кількість стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатиме щорічно. Мінімум для 65 років залишатиметься незмінним.
Аби піти на пенсію у 60 років потрібно буде мати уже:
- у 2026 році — щонайменше 33 роки стажу;
- у 2027 році — 34 роки стажу;
- у 2028 році — 35 років стажу.
Для 63 років мінімуми стануть такі:
- у 2026 році потрібно буде набути мінімум 23 роки стажу;
- у 2027 році — 24 роки стажу;
- у 2028 році — 25 років стажу.