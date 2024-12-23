Пільгові тарифи на електроенергію: кому з українців вони будуть доступні
23 грудня 2024, 14:40Читать новость на русском
Частина українців матиме право на пільговий тариф на електроенергію. Йдеться саме про побутових споживачів.
Для кого зміниться тариф на електроенергію
Для визначених споживачів буде діяти пільговий фіксований тариф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.
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Передбачено встановлення за певних умов пільгових фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом.
Мельничук відмічає, що пільгові ціни будуть встановлені також за таких умов:
- якщо в домі відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання;
- або ж якщо в будинку не має систем автономного теплопостачання, які функціонують завдяки будь-яким видам енергоносіїв, за виключенням електроенергії.