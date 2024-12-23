Пільгові тарифи на електроенергію: кому з українців вони будуть доступні

Частина українців матиме право на пільговий тариф на електроенергію. Йдеться саме про побутових споживачів.

Для кого зміниться тариф на електроенергію

Для визначених споживачів буде діяти пільговий фіксований тариф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

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Тарас Мельничук Представник Кабінету міністрів при Верховній Раді України Передбачено встановлення за певних умов пільгових фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом.

Мельничук відмічає, що пільгові ціни будуть встановлені також за таких умов: