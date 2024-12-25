Скільки стажу потрібно аби вийти на пенсію у 60 років

Щоб вийти на пенсію, особа має набути достатню кількість стажу. Цей показник залежить від віку.

Яку кількість стажу потрібно набути у 2025

У 2025 році українці зможуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Мінімуми стажу, які потрібно набути у наступному році такі:

тим, хто хоче вийти на пенсію у 60 років потрібно буде мати мінімум 32 роки страхового стажу;

потрібно буде мати мінімум 32 роки страхового стажу; у 63 роки – щонайменше 23 роки страхового стажу;

– щонайменше 23 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Як будуть змінюватись вимоги до кількості стажу

До 2028 року мінімуми стажу для тих, хто хоче піти на пенсію у 60 та 63 років щорічно зростатимуть. Водночас для 65 років мінімум (15 років стажу) залишатиметься незмінним.

Як буде зростати мінімальний показник для 60 років:

у 2026 році потрібно буде набути щонайменше 33 роки страхового стажу;

потрібно буде набути щонайменше 33 роки страхового стажу; у 2027 році – 34 роки;

– 34 роки; у 2028 році – 35 років.

Для 63 років вимоги зміняться так: