IBOX в Україні ліквідовано: як тепер поповнювати Monobank

7 березня Нацбанк прийняв рішення ліквідувати IBOX через систематичні порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів. Раніше саме через партнерські платіжні термінали банку можна було без комісії поповнити картки Monobank.

Один зі співзасновників банку повідомив, як тепер клієнтам Моно без комісії поповнити свої картки. Зробити це тепер можна в терміналах мережі EasyPay та City24. Також, як і раніше, можна поповнити картку у касах банків-партнерів: Універсал Банк, А-Банк та Укргазбанк.

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Своєю чергою, мережа терміналів IBox обіцяє поновити роботу протягом кількох днів.

У зв'язку із відкликанням ліцензії у Айбокс Банк, компанія ТОВ "Метапей" (оператор мережі терміналів IBOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки. Компанії потрібен час для укладення нової угоди з іншим банком-партнером (замість Айбокс Банку) для приймання платежів,

— йдеться в повідомлені Monobank.

Як повідомив Олег Гороховський, мережа терміналів поповнення іВох приймала 12 – 15 мільярдів гривень на місяць поповнення карток monobank. На щастя, проблему зі зміною платіжного термінала банку вдалося вирішити за лічені години, говорить він.

Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б? Ні не так — скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад? Думаю, оптимістично, 3 – 6 місяців. Ми зробили за півдня. Ласкаво просимо в Україну! Тут не звикли довго запрягати,

— написав він.

Чому "Айбокс банк" ліквідували

Як йдеться у роз'ясненні Нацбанку, фінустанова на постійній основі порушував законодавство. Зокрема, у рішенні розглянуто випадок обслуговування банком ризикових операцій на 3,5 мільярда гривень на користь новостворених у 2022 році й пов’язаних між собою семи операторів турнірів спортивного покеру і кіберспорту.

АТ "АЙБОКС БАНК" допустило систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

– йдеться у рішенні.

Однак, ліквідація банку не вплине на стабільність української банківської системи, адже частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків.

Нагадаємо, банки "Приват" і "Ощад" не зможуть закривати відділення. В Нацбанку хочуть запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.