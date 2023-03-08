Один із співзасновників банку повідомив, як тепер клієнтам Моно без комісії поповнити свої картки. Зробити це тепер можна в через терміналах мережі EasyPay та City24. Також, як і раніше, можна поповнити картку у касах банків-партнерів: Універсал Банк, А-Банк та Укргазбанк.

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Своєю чергою, мережа терміналів IBox обіцяє поновити роботу протягом кількох днів.

У зв'язку із відкликанням ліцензії у Айбокс Банк, компанія ТОВ "Метапей" (оператор мережі терміналів IBOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки. Компанії потрібен час для укладення нової угоди з іншим банком-партнером (замість Айбокс Банку) для приймання платежів,

— йдеться в повідомлені monobank.

Як повідомив Олег Гороховський, мережа терміналів поповнення іВох приймала 12−15 мільярдів гривень на місяць поповнення карток monobank. На щастя, проблему зі зміною платіжного терміналу банку вдалося вирішити за лічені години, говорить він.

Як ви думаєте скільки у нас пішло часу на план Б? Ні не так — скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад? Думаю, оптимістично, 3−6 місяців. Ми зробили за півдня. Ласкаво просимо в Україну! Тут не звикли довго запрягати,

— написав він.

Чому "Айбокс банк" ліквідували

Як йдеться у роз'ясненні Нацбанку, фінустанова на постійній основі порушував законодавство. Зокрема, у рішенні розглянуто випадок обслуговування банком ризикових операцій на 3,5 мільярда гривень на користь новостворених у 2022 році й пов’язаних між собою 7-ми операторів турнірів спортивного покеру і кіберспорту.

АТ “АЙБОКС БАНК” допустило систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

– йдеться у рішенні.

Однак, ліквідація банку не вплине на стабільність української банківської системи, адже частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків.

Нагадаємо, банки "Приват" і "Ощад" не зможуть закривати відділення. В Нацбанку хочуть запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.