Один из соучредителей банка сообщил, как теперь клиентам Моно без комиссии пополнить свои карты. Сделать это теперь можно через терминалы сети EasyPay и City24.

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В свою очередь, сеть терминалов IBox обещает возобновить работу в течение нескольких дней.

В связи с отзывом лицензии в Айбокс Банк компания ООО "Метапей" (оператор сети терминалов BOX) временно не принимает пополнения на наши карты. Компании нужно время для заключения нового соглашения с другим банком-партнером (вместо Айбокс Банка) для приема платежей,

— говорится в сообщении monobank.

Как сообщил Олег Гороховский, сеть терминалов пополнения и Вох принимала 12-15 миллиардов гривен в месяц пополнения карт monobank. К счастью, проблему с изменением платежного терминала банку удалось решить в считанные часы, говорит он.

Как вы думаете, сколько у нас ушло времени на план Б? Нет не так — сколько ушло бы времени на аналогичный план Б в Европе, например? Думаю, оптимистично, 3-6 месяцев. Мы сделали через полдня. Добро пожаловать в Украину! Здесь не привыкли долго запрягать,

– написал он.

Почему "Айбокс банк" ликвидировали

Как говорится в разъяснении Нацбанка, финучреждение на постоянной основе нарушало законодательство. В частности, в решении рассмотрен случай обслуживания банком рисковых операций на 3,5 миллиарда гривен в пользу вновь созданных в 2022 году и связанных между собой 7 операторов турниров спортивного покера и киберспорта.

АО “АЙБОКС БАНК” допустило систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,

– говорится в решении.

Однако ликвидация банка не повлияет на стабильность украинской банковской системы, ведь доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков.

Напомним, банки "Приват" и "Ощад" не смогут закрывать отделение. В Нацбанке хотят ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.