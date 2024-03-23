За крок від втрати виплат: кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, повинні пройти ідентифікацію до кінця березня. Якщо цього не зробити, то особа ризикує втратити свої пенсійні виплати, повідомили у ПФУ.

Хто має пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, набутий до 24 лютого 2022 року, повинні до 31 березня цього року пройти ідентифікацію. Якщо цього не зробити, то можна втратити свої пенсійні виплати.

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Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 8 серпня 2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27 грудня 2023 – до 31 березня 2024 року,

– написали у ПФУ.

Які способі проходження ідентифікації

У ПФУ повідомили, що існує кілька способів, як можна пройти ідентифікацію. Пенсіонер може:

Звернутися особисто до відділення АТ "Ощадбанк" або до будь-якого сервісного центру ПФУ з документом, який посвідчує особу. За допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. За допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ. В закордонній дипломатичній установі України отримати документ, що посвідчує, що особа є живою.

Найпоширеніші питання-відповіді про ідентифікацію

Коли подавати запит?

Таке посвідчення потрібно направити до територіального органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Це можна зробити поштою або в сканованому вигляді через вебпортал ПФУ.

Подача запиту доступна з моменту, коли пенсіонер отримує повідомлення про необхідність ідентифікації. у таких випадках ПФУ радить не зволікати. Час для подачі заяви пенсіонер обирає самостійно.

Де дізнатися деталі про ідентифікацію?

Інформація доступна на електронній адресі, вказаній у повідомленні. А також можна дізнатись через електронний кабінет на сайті pfu.gov.ua у розділі "Мій профіль".

Які документи потрібно мати?

Для проходження ідентифікації по відео особа мусить мати при собі:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують місце перебування (для ВПО);

документ про право на представництво (за потреби).



Чи можна пройти ідентифікацію з допомогою третьої особи?

Для проходження ідентифікації можливо залучити родичів або інших осіб для асистування, при необхідності. Для цього потрібно в заяві зазначити інформацію про необхідність присутності персонального асистента.

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