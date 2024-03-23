Хто має пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, набутий до 24 лютого 2022 року, повинні до 31 березня цього року пройти ідентифікацію. Якщо цього не зробити, то можна втратити свої пенсійні виплати.

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