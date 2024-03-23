Кто должен пройти идентификацию

Пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, должны до 31 марта этого года пройти идентификацию. Если этого не сделать, то можно потерять свои пенсионные выплаты.

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