Щоб не залишитись без пенсії: хто і коли має проходити ідентифікацію

Пенсіонери, що є ВПО, повинні будуть пройти фізичну ідентифікацію. В інакшому випадку вони можуть втратити свої гроші.

Хто має пройти ідентифікацію

Перевірку пенсіонери повинні пройти у грудні у будь-який зручний для них спосіб, пише 24 канал, з посиланням на Пенсійний фонд.

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Пройти її повинні пенсіонери, які підпадають під два критерії:

отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року;

не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року.

Важливо! У 2024 році кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. І тільки після її проходження пенсію перерахують на рахунок пенсіонера. Перерахунок відбудеться з місяця, у якому припинились виплати.

Як виплачуватимуть пенсії особам за кордоном

Пенсіонери, які знаходяться за кордоном та мають статус ВПО, можуть у грудні пройти процедуру фізичної ідентифікації. Таким чином вони підтвердять своє право на пенсію.

Зверніть увагу! Виплата пенсії таким пенсіонерам буде відбуватися на поточні рахунки банків, розташованих на території України. Але тільки за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

Пройти ідентифікацію можна таким чином:

особисто звернутися до відділення Ощадбанку або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (наприклад, паспорт громадянина України);

через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис;

за допомогою відеоконференцзв'язку в територіальному органі Пенсійного фонду України;

у закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо перебуває за кордоном.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

За непроходження ідентифікації у 2025 році у пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами, можуть забрати гроші з рахунків.

У законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року за таких умов:

ці рахунки не використовувалися протягом року;

або якщо пенсіонер-ВПО не пройшов ідентифікацію.

Зокрема проєкт бюджету зобов’язує Ощадбанк переказати залишки коштів на пенсійних рахунках внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад у Пенсійний фонд.

Однак вилучення коштів з рахунків не відбуватиметься, якщо на ці рахунки накладений арешт або інше обтяження.

Зауважте! Після вилучення коштів з пенсійних рахунків переселенець вирішить звернутися до ПФУ чи Ощадбанку, то держава відновить виплату пенсії такій особі.