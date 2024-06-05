Цього місяця без пенсії: чому деякі пенсіонери не отримали свої виплати

Частина пенсіонерів зобов'язана проходити ідентифікацію. Це обов'язкова умова для отримання пенсії.

Для кого потрібна ідентифікація

Ідентифікацію потрібно пройти пенсіонерам, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Попри завершення встановлених термінів, вказані особи можуть зробити це і зараз.

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Ідентифікацію можна пройти як онлайн, так офлайн, обравши комфортний спосіб:

процедура ідентифікації здійснюється у відділенні ПФУ;

через відділення АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у особистому кабінеті вебпорталу Пенсійного фонду.

Чому немає пенсії

Пенсіонер може пройти ідентифікацію у дипломатичній установі України за кордоном.

Якщо особа не встигла пройти ідентифікацію, її виплати заморожуються до встановлення обставин. Тобто, пенсія і далі нараховується, але не передається на рахунок пенсіонера. Таким чином, відбувається перевірка чи дійсно отримувачем коштів є вказана особа, або ж ними заволодів зловмисник.

Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов фізичну ідентифікацію в банку, фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження від установи банку до Пенсійного фонду України інформації про встановлення особи,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Додатково звертатись із заявою про поновлення виплат після проходження ідентифікації у відділення Пенсійного фонду непотрібно.