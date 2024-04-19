Пенсії в Україні: скільки переселенців продовжать отримувати виплати після ідентифікації

Пенсіонерів зобов'язали проходити обов'язкову ідентифікацію. Йдеться саме про українців з-поміж переселенців.

Кому потрібно проходити ідентифікацію

Процес ідентифікації процедура необхідна для пенсіонерів, які мають статус переселенців. Йдеться про тих, хто став ВПО до 24 лютого 2022 року.

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Пройти ідентифікацію можна як онлайн, так і офлайн. пенсіонер має змогу скористатися такими способами:

звернення у відділення ПФУ або у АТ "Ощадбанк";

вебпортал Пенсійного фонду;

відеоконференція онлайн (за попереднім погодженням зі спеціалістом).

Ті, хто перебуває за кордоном, може звернутись у дипломатичну установу. Тамтешня уповноважена особа має право провести ідентифікацію.

Кому і далі надаватимуть пенсію

224,8 тисячі осіб з вказаних пенсіонерів пройшли ідентифікацію. Більшість з них обрали органи Пенсійного фонду – 161,6 тисячі громадян. З них:

46 тисяч пенсіонерів надали перевагу вебпорталу;

7,3 тисячі обрали відділений електронний кваліфікований підпис "Дія. Підпис".

Інші громадяни проходили ідентифікацію так:

31,5 тисячі осіб – через відділення АТ "Ощадбанк";

0,8 тисячі – через дані Мінсоцполітики;

0,4 тисячі – у дипломатичних установах за кордоном.

Якщо особа не проходить ідентифікацію, її виплати заморожено.