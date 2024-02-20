Без пенсії з 1 квітня: хто незабаром може втратити виплати
Джерело:ПФУ
Українці, які не пройдуть фізичну ідентифікацію до 1 квітня, можуть втратити пенсію. Раніше цей процес був призупинений через Ковід та повномасштабне вторгнення, але його відновили.
До коли треба пройти ідентифікацію
Ідентифікацію потрібно пройти до 31 березня 2024 року. До цієї дати виплати продовжуватимуть нараховуватися, проте після, пенсіонери, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, можуть її втратити.
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Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 08.08.2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27.12.2023 – до 31 березня 2024 року
– написали у ПФУ.
Ідентифікацію можна пройти будь-яким зручним способом в АТ "Ощадбанк".
Способи проходження ідентифікації
- звернутися особисто до відділення АТ "Ощадбанк" або до будь-якого сервісного центру ПФУ з документом, який посвідчує особу;
- за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
- за допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;
- в закордонній дипломатичній установі України отримати документ, що посвідчує, що особа є живою. Таке посвідчення потрібно направити до територіального органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Це можна зробити поштою або в сканованому вигляді через вебпортал ПФУ.